القاهرة - ناهد إمام



اختتمت فعاليات المعسكر السنوي السادس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، بندوة نقاشية تفاعلية عقدتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



وذكر بيان لوزارة الهجرة، امس، انه قد شارك في المعسكر 15 من أبناء شهداء القوات المسلحة ونحو 80 طفلا من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والإمارات والسعودية والكويت وقطر، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».



وقد عقدت الندوة بحضور د.وسيم السيسي عالم المصريات، وماجد فوزي مدير مؤسسة «ويل سبرنج» المنظمة للمعسكر، ومطيع إسماعيل رجل الأعمال والخبير السياحي، إلى جانب د.هالة الطلحاتي المدير التنفيذي لمؤسسة يارو للحضارة المصرية.



وقدمت السفيرة نبيلة مكرم، خلال كلمتها بالندوة، لأبناء شهداء القوات المسلحة ولأرواح آبائهم كل التحية والتقدير والفخر، مؤكدة أن مشاركتهم رسالة حب وتكريم وتقدير لأرواح آبائهم أبطال مصر الذين سطروا ملاحم وطنية ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن العظيم.



كما تحدثت الوزيرة نبيلة مكرم خلال الندوة عن مكانة مصر التاريخية وإنجازاتها وشعبها الأصيل وما يتمتع به من صفات طيبة، وما تواجهه الدولة من تحديات.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن المعسكر فرصة كبيرة لأبناء مصر المقيمين بالخارج من الأطفال للاقتراب من وطنهم ونقل صورة إيجابية وصادقة عنه وتقديم الدعم اللازم له في شتى المجالات، مشددة أيضا على ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية كعنصر أساسي في هويتهم الوطنية.



وتحدثت الوزيرة مع الأطفال عن بعض القضايا الوطنية والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية التي لا بد أن يتعرفوا عليها ليدركوا عظمة وطنهم، مثل استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 كحدث عالمي كبير ستشهده مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وما وصلت إليه مكانة المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى أصبحت متواجدة بقوة في كل مؤسسات الدولة.



من جانبه، رحب د.وسيم السيسي، عالم المصريات الكبير، بالحضور جميعا وخاصة الأطفال المشاركين. وأعرب عن امتنانه للمشاركة في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، مثمنا أهدافها وما تسعى الى تحقيقه في إطار الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدا أن الأجيال المصرية الناشئة بالخارج في حاجة ماسة لتعريفهم بحضارتهم وتاريخهم الممتد حتى نتمكن من تعزيز انتمائهم للوطن فالانتماء لا يأتي إلا بالحب والحب لا يأتي الا بالمعرفة والتنوير.



وأوضح د.وسيم السيسي أن الحضارة المصرية القديمة هي حقا مهد الحضارات في تاريخ البشرية وأن بها الكثير من الإنجازات والمعجزات التي لا تخطر على بال، مؤكدا أنه حين استمع إلى شهادات عدد من الأطباء الأجانب عن الحضارة المصرية وتأملها قرر أن يتجه إلى دراسة علم المصريات ويتعمق فيه، ووجد أن المصريين القدماء سبقوا عصرهم في الطب والزراعة والبناء وتوليد الطاقة وغيرهم من المجالات. واختتم حديثه للأطفال قائلا: «افخروا بهويتكم.. افخروا بأنكم مصريون.. فحضارتكم العظيمة يشهد لها العالم».



فيما أكد ماجد فوزي، مدير مؤسسة «ويل سبرنج» المنظمة للمعسكر أن الهدف من إقامة مثل هذه المعسكرات لهؤلاء الأبناء في مصر، هو تعريفهم بوطنهم واكتشاف كل ما هو جميل وإيجابي فيه وربطهم به لتعزيز شعور الانتماء لديهم وتمكينهم من الدفاع عنه والمساهمة في دعمه والإعلاء من شأنه، مثمنا المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» والجهد الذي تبذله الوزارة للترويج لها على نطاق واسع وهذه المعسكرات خير دليل على ذلك.



كما أعرب جميع الأطفال المشاركين في المعسكر عن فرحتهم الغامرة بكل فعاليات المعسكر وأنشطته، وأكدوا أنها تجربة ممتعة لهم في شرم الشيخ يرغبون في تكرارها مرة أخرى.



وفي ختام الندوة، تم توزيع كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية على الأطفال من مؤسسة «يارو» للحضارة المصرية، حيث تتضمن هذه الكتيبات مادة تعليمية مبسطة عن الحضارة المصرية القديمة تحت إشراف د.وسيم السيسي يسهل على الأطفال قراءتها واستيعابها.