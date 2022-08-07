استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.22 في المئة إلى مستوى 0.312 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.63 في المئة إلى مستوى 0.370 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند 0.319 دينار والين الياباني عند مستوى 0.0022 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.