أعلنت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية أن 729 يتيماً في عدة دول، استفادوا من مشروع الكسوة، الذي أطلقته الجمعية خلال موسم عيد الأضحى المبارك للعام 1443 هجرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري: ان مشروع الكسوة يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة وبث روح التكافل والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع وتحقيق الهدف الأكبر وهو إسعاد الأيتام.

وأكد الهاجري حرص تراحم الخيرية على استمرار هذا المشروع المبارك بما يثقل ميزان المحسنين ويعود بالنفع والخير على الأيتام، ويدخل الفرحة والسرورعلى قلوبهم والسعادة على وجوههم، أسوة بأبناء المسلمين، وعملاً بوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأيتام لقوله «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى»

وتوجه الهاجري بالشكر والدعاء للمحسنين الكرام على دعمهم لمشروع كسوة الأيتام ومختلف مشروعات الجمعية، سائلاً الله تعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال.