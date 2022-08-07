أعلن مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن تنفيذ الجمعية لمشروعها الخيري إفطار الصائم ليوم عاشوراء في عدة دول منها اليمن والصومال ومخيمات اللاجئين.

وأوضح الفيلكاوي أن الجمعية أعدت مشروع إفطار الصائم لمن يرغب في زيادة أجره وتحصيل ثواب من يفطرهم في يوم عاشوراء، وذلك للحديث المشهور: (من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من اجر الصائم شيئا).

وقال: لقد ارتأينا أن نحقق هذه الرغبة للمحسنين وأهل الخير ونقدم عنهم وجبة إفطار كاملة بقيمة نصف دينار سنوزعها على المسلمين المحتاجين الصائمين في بعض الدول كاليمن والصومال ومخيمات اللاجئين، تشجيعا لهم على الصيام، وفي ذات الوقت يكون اجر لإطعام الطعام الذي هو من احب الأعمال الى الله تعالى.

وأضاف: من يرغب بان يتواصل مع مندوبي الجمعية او من خلال موقعنا الإلكتروني وسنوصل وجباتهم لإخوانهم الصائمين ليوم عاشوراء في هذه المناطق بإذن الله تعالى، ‏واعداً بالمزيد من العطاء الخيري في بلد العطاء كويت الخير.

وللراغبين في المساهمة الدخول على هذا الرابط:

https://www.almanabr.org/project؟id=428&rf