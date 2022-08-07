أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم 17 لسنة 2022 بجلسته المنعقدة في 2 أغسطس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل بالموافقة على ترقية وكلاء بالمحكمة الكلية إلى درجة مستشار بعد أن استوفى كل منهم شروط الترقية المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء.

ويأتي ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في تكويت القضاء، حيث سيتم نقل عدد منهم إلى محكمة الاستئناف لسد النقص بها عوضا عن إعارة بعض المستشارين من غير الكويتيين وندب البعض الآخر لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية بالمحكمة الكلية.

والمرقون هم: