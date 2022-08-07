مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن قرار السماح للوافدين بالبقاء خارج البلاد لمدة أكثر من 6 أشهر مازال معمولا به.

واستطردت المصادر قائلة: لم يتم إلغاء القرار حتى الآن مستدركة : تم إلغاء القرار لفئة العمالة المنزلية والتي لا يسمح لها بالتواجد خارج البلاد أكثر من 6 أشهر بإستثناء تقدم الكفيل بطلب الموافقة على بقاء العمالة المنزلية التي على كفالته خارج البلاد أكثر من 6 أشهر.

وردا على سؤال عن امكانية تجديد إقامات الوافدين أثناء وجودهم بالخارج ، أجابت المصادر : نعم مازال قرار السماح بتجديد إقامات الوافدين المتواجدين بالخارج "اونلاين " معمولا به.