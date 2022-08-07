أكد نادي النصر السعودي أنه يعتزم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد المصري محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك السابق، بعد رفض إدارة النادي إتمام التعاقد معه.

وذكر النصر في بيان «يعتزم نادي النصر التقدم بشكوى إلى «فيفا» لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار دفعها للمصري محمد أبو جبل» بسبب ما وصفه بأنها «مخالفة جسيمة ومعلومات غير صحيحة» في الاتفاق الذي تم بين الطرفين.

وجاء بيان النصر ردا على بيان من وكيل أعمال أبو جبل هدد من خلاله برفع العقد الموقع بينه وبين نادي النصر لدى المحكمة المختصة في «فيفا» بسبب عدم اعتراف النادي السعودي بهذا العقد.

وأوضح النصر في بيانه: «أن الطرفين دخلا في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من أول أغسطس 2022 بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع الزمالك 31 يوليو 2022».

وأضاف البيان: «بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك حتى 30 أغسطس، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهما بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهما لم يقدما أي إثبات، وأصرا على أن المعلومات التي قدماها صحيحة».