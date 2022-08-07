القاهرة - سامي عبدالفتاح

كشف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أسباب اتجاه إدارة النادي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز بالناشئين والبدلاء، وذلك بعد تقلص فرص المنافسة مع الزمالك المتصدر على لقب الدوري.

وقال الخطيب في كلمة مطولة عبر قناة النادي الرسمية: «لاعبونا استنزفوا من ضغط المباريات ولم يعد لديهم القدرة، وهو ما تسبب في إصابة الكثير منهم، إلى جانب تشبع البعض منهم وهو أمر طبيعي. وقد قررنا اللعب بالناشئين إلى جانب من لم يشارك كثيرا والعائدين من الإصابة، تقديرا للاعبين الذين لم يحصلوا على راحة».

وأكد أنه يشعر بحزن وغضب جماهير النادي بسبب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، معترفا بوجود تقصير، وأن المجلس سيسرع في عملية الإصلاح. وقال: «سيكون هناك دعم قوي للفريق في الفترة القادمة بلاعبين مميزين، وهذا لا يقلل من اللاعبين المتواجدين حاليا، الأهلي سيعود لمنصات التتويج من جديد».

وأضاف ان «الأهلي حصد 12 بطولة مختلفة خلال الأربع سنوات الماضية.. ويجب أن نتذكر أن هذا الفريق حصل على برونزية كأس العالم للأندية قبل أشهر قليلة، وأداء الفريق تأثر بسبب الإجهاد البدني والذهني للاعبين وبسبب عدم وجود فترات راحة مناسبة خلال 3 مواسم متلاحقة.. وهناك عوامل خارجية تؤثر بالطبع على الفريق واللاعبين، وأبرزها أخطاء التحكيم المستمرة من الموسم الماضي.. الأهلي يطالب بوجود عدالة تحكيمية فقط».

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي.

وتفتتح اليوم منافسات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع طلائع الجيش مع إيسترن كومباني، وسيراميكا مع إنبي.