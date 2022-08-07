أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن إدانتها اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الإسرائيليين في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحافي، ان الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقمان التوتر وتدفعان بالأوضاع الى دوامة عنف مستمرة.

وشددت على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لانهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

وشرع مستوطنون صباح اليوم في اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتأتي هذه التطورات بعد قرار رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد بعدم منع المستوطنين من اقتحام الأقصى بمن فيهم أعضاء الكنيست بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عصر الجمعة الماضية.