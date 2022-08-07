استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح، اليوم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير الخارجية بمملكة البحرين د.عبداللطيف الزياني ووزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

حيث سلما سموه رسالة شفوية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي.