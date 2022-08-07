أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أن قيمة مبيعات تذاكر اليانصيب في البلاد وصلت إلى 31.98 مليار يوان (حوالي 4.74 مليار دولار أمريكي) في يونيو، بانخفاض 7.6 في المائة على أساس سنوي.



وأظهرت البيانات أن مبيعات تذاكر اليانصيب المخصصة لدعم نظام الرعاية الاجتماعية في الصين بلغت 13.08 مليار يوان في يونيو، بزيادة 16.5 بالمائة عن العام الماضي.



وبلغت تذاكر اليانصيب المخصصة لدعم صناعة الرياضة 18.9 مليار يوان، بانخفاض 19.2 بالمائة على أساس سنوي.



وفي الأشهر الستة الأولى ، بلغ إجمالي مبيعات تذاكر اليانصيب في الصين 182.06 مليار يوان، بزيادة 2 في المائة على أساس سنوي ، وفقا للوزارة.



وبموجب قواعد إدارة اليانصيب في الصين، تُستخدم الأموال التي يتم جمعها من مبيعات تذاكر اليانصيب في النفقات الإدارية، ومشاريع الخير العام، وتمويل الجوائز