انفصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون بعد تسعة أشهر من المواعدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام اميركية.

وأوضح موقع إي! المتخصص نقلا عن مصدر مجهول أن كارداشيان وديفيدسون انفصلا لأن جدوليهما المزدحمين "جعلا من الصعب حقا الحفاظ على العلاقة".



والتقت المليارديرة كيم كارداشيان (41 عاما) بيت ديفيدسون (28 عاما) نجم البرنامج التلفزيوني الشهير "ساترداي نايت لايف" عام 2019 لكنها لم تبدأ علاقة رومانسية معه إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، على ما أوردت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".



وظهر النجمان معا في العديد من المناسبات العامة مثل "ميت غالا" في نيويورك في أيار/مايو الذي ارتدت فيه كارداشيان فستان النجمة الراحلة مارلين مونرو التي غنت وهي ترتديه "هابي بيرثداي مستر بريزيدنت" عام 1962 للرئيس الاميركي آنذاك جون إف كينيدي.



لكن العلاقة تخللتها فضائح من بينها مهاجمة زوج كارداشيان السابق كانييه ويست ديفيدسون على "إنستغرام".



وتطلّقت كيم كارداشيان وكانييه ويست في آذار/مارس ولديهما أربعة أطفال، فتاتان وصبيان.



وكان ذلك الطلاق الثالث لكارداشيان التي كانت متزوجة المنتج الموسيقي ديمون توماس بين عامي 2000 و2004 ولاعب كرة السلة كريس همفريز عام 2011، وفي زواج استمر 72 يوما فقط.

دكس/الح/اا

