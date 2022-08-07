اندلع حريق غابات كبير في برلين إثر انفجار في مستودع ذخيرة للشرطة حسبما أعلنت إدارة الأطفاء مؤكدة أن عناصرها يكافحون للسيطرة على الوضع.

وأكدت فرق الإطفاء أن "غابة غرونيفالد تشهد حريقا" في غرب المدينة و"هناك انفجارات". وأضافت أن "الحريق امتد على مساحة 15 الف متر مربع، أولا في موقع لتخزين ذخيرة ومتفجرات للشرطة ونزع فتيلها ثم في الغابة المحيطة".



وصرح متحدث لوكالة فرانس برس أن "الوضع غير واضح والنيران مستمرة في الانتشار في الغابة بشكل لا يمكن السيطرة عليه".



وتعذر على عناصر الإطفاء التدخل على الفور بسبب خطر حدوث انفجار.



وقد تمركزوا في محيط يبعد كيلومترا واحدا عن مستودع الذخيرة حيث دوت انفجارات عدة.



وتشهد منطقة برلين جفافا شديدا.



وأتى حريق غابات كبير في تموز/يوليو على أكثر من 850 هكتارا في جنوب براندنبورغ المنطقة المحيطة بالعاصمة.



إلى الجنوب، ما زال عناصر الإنقاذ يكافحون حريقا في محمية "سويسرا البوهيمية" بدأ في تشيكيا قبل أن يمتد إلى ألمانيا.



وتطال موجة حر جديدة ألمانيا مثل بقية أوروبا.



يعاني جزء كبير من البلاد من جفاف "شديد" أو "استثنائي" بما في ذلك برلين، حسب معهد للأبحاث البيئية.



ويقول العلماء إن موجات الحر المتكررة تشكل دليلا واضحا على ظاهرة الاحترار المناخي معتبرين أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الموجات وتطول وتشتد.



ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتكاثر موجات الحر والجفاف إلى قيام ظروف مؤاتية لاندلاع حرائق الغابات أو الأحراج.