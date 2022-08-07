أعلنت عارضة الأزياء كريسي تيغن والمغني جون ليجند أنّهما ينتظران مولوداً، بعد نحو سنتين على تعرض تيغن لإجهاض تلقائي.

وكتبت العارضة عبر انستغرام في منشور أرفقته بصورة تظهر بطنها المنتفخ نشرها كذلك شريك حياتها "إنّ السنوات الأخيرة كانت مضطربة بالنسبة إلينا لكنّ الفرح عاد ليملأ منزلنا وقلوبنا مجدداً".



وأضافت تيغن التي يتابع حسابها عبر انستغرام نحو 40 مليون مستخدم "ننتظر مولوداً آخر".



وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، أعلنت تيغن في منشورات عدة عبر مواقع التواصل أنها خسرت طفلاً لها، مشيرةً إلى "ألم كبير" شعرت به نتيجة هذه الحادثة.



ونشرت حينها صورة تظهر فيها مستلقيةً على سرير أحد المستشفيات وهي تعانق طفلها الذي وُلد ميتاً فيما يظهر زوجها إلى جانبها.



ولاقت منشورات النجمة ترحيباً من شخصيات وعدد من مستخدمي شبكات التواصل معتبرين أنّها ساهمت من خلال ما نشرته بكسر أحد المواضيع المحظورة.



إلا أنّ تيغن تعرضت كذلك لانتقادات لاذعة من آخرين اعتبروا أنها تشارك تفاصيل بغاية الخصوصية عبر مواقع التواصل.



وكانت تيغن (36 سنة)، وهي مقدمة برامج ومؤلفة كتاب عن الطبخ، أعلنت كذلك أنّها تخضع لعلاج للخصوبة لديها.



وفي المنشور الذي كتبته الأربعاء، أكدت العارضة وهي أم لطفلين أنّها ترددت قبل التطرق علناً إلى حملها الجديد.



وقالت "بعد كل زيارة إلى الطبيب كنت أقول لنفسي +إذا كان الجنين بصحة جيدة سأعلن الخبر+ لكنني شعرت بانفراج عندما سمعت دقات قلبه وقلت لنفسي إنّني ما زلت متوترة جداً".



والتقت كريسي تيغن المغني جون ليجند الحائز جوائز عدة وصاحب أغنية "أول أوف مي" الشهيرة خلال تصوير إحدى أغنياته، وتزوّج الثنائي سنة 2013.