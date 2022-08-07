اقترب فيلم "كيرة والجن" من تحقيق 100 مليون جنيه إيرادات، وهي أعلي نسبة في شباك التذاكر خلال السنوات الماضية، بعد تربعه على عرش الإيرادات على مدار 5 أسابيع منذ عرضه في موسم عيد الأضحى.

وحقق "كيرة والجن" إيرادات بلغت 98.5 مليون جنيه على مدار 5 أسابيع ، ومن المتوقع أن يحقق أعليى نسبة إيرادات في السينما المصرية.



"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 19، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.. والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.