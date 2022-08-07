تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل ونجلتها بالبحر الأحمر، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحر الأحمر تلقى بلاغا بالعثور على جثتين بإحدى المناطق الجبلية إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر.



وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل، وكريمتها وتقيمان بدائرة القسم.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الأولى وشقيقه ويقيمان بذات العنوان.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث قام أحدهما بالتعدي على المجني عليها الثانية بسلاح أبيض وقام الآخر بكتم أنفاس المجني عليها الأولى حتى فارقتا الحياة، وقاما بالتخلص من جثتيهما بمكان العثور، وذلك لوجود خلافات بين المجني عليهما ووالدة المتهمين.