اختتمت الهيئة العامة للشباب البرنامج التدريبي لإدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة المقام ضمن مشروع صناع العمل الموسم الثالث والمدرج في برنامج العمل الحكومي الذي أشرف عليه مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية ورئيس مجلس أمناء مركز التميز في الإدارة د.إبراهيم عبدالله ميرزا، ورئيس فريق صناع العمل د.هاشم الطبطبائي، في مسرح الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية



وذكر د.ميرزا إيمان جامعة الكويت بمد جسور التواصل وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية وبناء قنوات بين الجامعة مع مؤسسات الدولة.