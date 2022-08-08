استقبلت شركة الحمراء العقارية مؤخرا موسم الصيف بأفكار ملهمة للسفر والسياحة، بهدف تمكين سعداء الحظ من ربح مغامرتهم القادمة، مع تقديمها لأنشطة متنوعة، وجوائز مميزة هدفت إلى إضفاء جو من التشويق وإتاحة الفرصة لسعيدي الحظ، من رواد مركز تسوق برج الحمراء من ربح مغامرتهم القادمة والسفر إلى وجهات مميزة عالميا، حيث أطلقت حملتها الصيفية الخاصة بمركز التسوق لعام 2022 تحت عنوان «تيرمنال «الحمراء».

وشملت الحملة، التي تستمر حتى 24 سبتمبر، العديد من الأنشطة المخصصة للمتسوقين، والتي تتيح لهم فرصا حصرية للفوز بتذاكر سفر على درجة رجال الأعمال إلى أفضل وجهات العطلات الصيفية، في جميع أنحاء أوروبا وشرق آسيا وأميركا الشمالية، بالتعاون مع «الكويتية». وبالشراكة مع «الكويتية» تستعد المجموعة الأولى من الفائزين لشهر يوليو للسفر إلى أوروبا على متن «الكويتية» على فئة درجة رجال الأعمال.



وفي المرحلة الثانية ترتكز الحملة على شعار «شرق آسيا» وتستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة الموجهة للزوار مركز التسويق، من بينها مهرجان قاعة الحمراء لـلطعــام، يــومــي 17 و18 أغسطس.



وسيكون السحب الثاني للحملة في 21 أغسطس، على أن يليه «شهر أميركا الشمالية»، وتتيح حملة شركة الحمراء العقارية الفرصة لرواد مركز الحمراء دخول السحوبات على جوائزها المختلفة ومقابل كل 20 دينارا يتم إنفاقها في أي من متاجر الحمراء للتسوق، إذ سيحصل المتسوقون المشاركون على فرصة للفوز بإحدى تذكرتي سفر على درجة رجال الأعمال كل شهر.