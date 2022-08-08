بقلم: د.طلال صالح الشيحة

عبيد عبدالله الرشيد.. خبرة مصرفية مميزة تبلورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ونجح بفضل خبرته وكفاءته في أن يصبح من الأعلام الرائدة في قطاع الصناعة المصرفية السعودية.



حصل عبيد الرشيد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية سان خوسيه في الولايات المتحدة الأميركية عام 1983.



وخلال مسيرته العملية الممتدة لنحو 40 عاما شغل العديد من المناصب الهامة، ليصبح أحد الكفاءات المصرفية السعودية المميزة، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني للخدمات المصرفية الخاصة وقطاع التجزئة لمدة 10 سنوات حقق خلالها نجاحات كبيرة ومتعددة.



وإلى جانب ذلك، فإن خبرة الرشيد وكفاءته أهلته سابقا لاختياره وبجدارة كعضو في مجالس إدارات عدد من الشركات السعودية الرائدة من بينها: شركة «ملاذ للتأمين» وشركة «الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران» وشركة «أسمنت تبوك»، وهو اليوم عضو مجلس ادارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، ويشغل إلى جانب ذلك منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لكل من الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل»، والشركة الكيميائية السعودية.



حقق عبيد الرشيد نجاحات مميزة في مختلف المناصب التي شغلها، فخبرته العملية والإدارية الكبيرة واجتهاده المستمر جعلاه قادرا على ترك بصمات لافتة في مختلف المواقع القيادية التي أوكلت إليه، وارتقى إليها بسبب كفاءته وتميزه.



في فبراير 2021 تقلد الرشيد منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، وذلك تتويجا لخبرته المصرفية الواسعة ومسيرته الطويلة مع البنك العربي الوطني.



وشهد البنك بقيادة الرشيد، تطورا وتقدما ملموسا في نمو أعماله وتطور خدماته، تعكسه مؤشرات الأداء المتنامية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب حزمة واسعة من الجوائز المرموقة التي استحقها البنك من بيوت الخبرة العالمية تقديرا لتفوق خدماته ونشاطاته.