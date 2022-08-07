توج المنتخب السعودي للشباب بلقب بطولة كأس العرب للشباب على حساب نظيره المصري بعد الفوز عليه بضربات الترجيح "5-3" مساء اليوم الأحد في المباراة النهائي للبطولة .

وأنهى التعادل الإيجابي نتيجة الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من لقاء مصر والسعودية في نهائي الكأس المقامة في السعودية بنتيجة "1-1".



تقدم المنتخب السعودي بهدف أول من خلال اللاعب عبدالعزيز العليوه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.



و​أحرز صلاح باشا هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 49، بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسدد بيسراه لتسكن شباك المنتخب السعودي.



وذهب اللقاء للأشواط الإضافية التي بقيت فيها النتيجة على حالها، ويحتكم المنتخبان لضربات الترجيح لتحديد الفائز باللقب والتي حقق فيها المنتخب السعودي الفوز بـ5 ركلات مقابل 3 لمصر.