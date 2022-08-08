عبدالكريم العبدالله

بارك وزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله، الخطوة التي قام بها وزير الصحة د.خالد السعيد، بفتح آفاق التعاون الصحي مع تركيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العديد من المستشفيات التركية متطورة جداً ، وجودة بعضها لا يختلف عن المستشفيات الأميركية، حتى أن بعضها رديف لمستشفيات مايو كلينك الشهيرة.

وبين د.الجارالله أن تركيا أصبحت وجهة رئيسية للكويتيين للسياحة، لافتا الى أن التعاون الصحي سيعزز من السياحة العلاجية، خاصة أن تركيا تمتلك جميع المقومات السياحية والاقتصادية ، منوهاً الى انها ستصبح من اكبر الوجهات العلاجية في حال فتح المجال لابتعاث المرضى للعلاج بشكل رسمي.

ونوه الى وجود العديد من الحقائق التي تبين جودة القطاع الطبي التركي ، خاصة أثناء أزمة كورونا مقارنة بكبرى الدول الاوروبية والأمريكية .

واضاف : لقد قمت بنفسي بجولة لثلاث من كبرى المستشفيات التركية وهي متفوقة في مستواها وتطورها على كثير من المستشفيات العالمية.

واشاد بالاستعانة في الخبرات الصحية في تركيا في إدارة المستشفيات، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية الكويتية، لافتا الى انها خطوة في الاتجاه الصحيح، وسترقى بالمنظومة الصحية في البلاد