حقق المنتخب الكويتي للرماية 17 ميدالية في منافسات البطولة الآسيوية العاشرة للرماية وبطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة المقامتين في كازاخستان واللتين انطلقتا في 28 يوليو الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية الكويتي الرياضي دعيج العتيبي في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الرماة الكويتيين في مسابقتي (التراب) و(السكيت) خلال البطولتين حصلوا على الميداليات ال 17 بواقع سبع ميداليات ذهبية وست فضيات وأربع برونزيات.

وأشاد العتيبي بالإنجازات التي حققها رماة الكويت في هذه المنافسات على الأراضي الكازاخستانية رغم صعوبة المنافسة مع أبطال العالم المشاركين فيها معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم الكويت في المحافل الرياضية العالمية والوصول إلى المقاعد التأهيلية في أولمبياد باريس 2024.

وذكر ان هذه المنافسات تأتي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للرماية والتي ستقام بكرواتيا في سبتمبر المقبل حيث سيتم خلالها توزيع بطاقات تأهيلية مباشرة لدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024.