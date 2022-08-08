أعلن مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بفرع بلدية محافظة الفروانية سعيد العازمي، إغلاق خمسة سراديب مخالفة تستغل تجاريا في العقارات الاستثمارية بالمحافظة وذلك ضمن جولة تفتيشية بمنطقتي جليب الشيوخ والفروانية.

واكد العازمي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، إن الحملة التي بدأتها البلدية الاسبوع الجاري بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء للكشف على المخازن المخالفة في العقارات الاستثمارية مستمرة بشكل يومي في جميع المحافظات.

وأوضح أن السراديب في العقارات الاستثمارية لها موقفين قانونيين من خلال استخدامها كمواقف للسيارات او استخدامها كمخزن لسكان العمارة مبينا أن الفريق خلال كشفه اليوم وجد استخداما خاطئا لتلك السراديب مثل استخدامها كمناجر أو لتخزين الاصباغ والمواد سريعة الاشتعال.

وأشار إلى أن ‏الفريق الرقابي في بلدية الفروانية قام بتوجية انذار لسردابين لاستغلال العقار للغرض غير المرخص له مبينا أن الاستخدام الخاطئ لتلك السراديب يهدد أرواح الناس إذ ان اشتعال تلك المواد ستشكل خطرا حقيقيا على رواد وسكان تلك العمارات.

وكانت بلدية الكويت بدأت الخميس الماضي حملة بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء للكشف على المخازن المخالفة في العقارات الاستثمارية بالمحافظات الست للتأكد من التزام أصحابها باشتراطات الادارة العامة للاطفاء.