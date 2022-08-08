أعلنت الهيئة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنه استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة، ومن منطلق مسؤوليتها في الإشراف على قطاع الاتصالات بالدولة ورقابته وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات بكفاءة بما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات، قام الفريق المشكّل لإتلاف أجهزة الاتصالات المخالفة بإتلاف ما يقارب طن من أجهزة الاتصالات المخالفة وغير القابلة للترخيص، وهي أجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة، وتعتبر مصدرا رئيسيا للتشويش والتداخلات على شبكات الاتصالات المتنقلة العاملة في الدولة.



وأضافت الهيئة في بيان لها أنها عملت جاهدة على مكافحة هذه الأجهزة المخالفة من خلال التفتيش الدوري على سوق الاتصالات وكذلك رصد وتحديد مواقع الأجهزة المخالفة المستخدمة والتي تسبب التداخلات الضارة على شبكات الاتصالات العاملة بالبلاد ومن ثم تحريزها ومصادرتها، حيث تمت عملية الإتلاف والتخلص من الأجهزة المخالفة بإشراف موظفي الهيئة وبطريقة احترافية ومحافظة على البيئة.



وأهابت الهيئة العامة بالجهات الراغبة في استيراد أجهزة الاتصالات تقديم طلب مرفق به جميع المواصفات الفنية إلكترونيا (online) من خلال موقع الهيئة الإلكتروني ليتم منحهم الموافقات والتصاريح اللازمة لاستيراد هذه الأجهزة لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية والمخالفات الجسيمة ومصادرة أجهزتهم.



رابط الموقع: https://www.citra.gov.kw/sites/ar/Pages/ServiceDetails.aspx؟SrvcID=82