أظهرت إحصائيات لوزارة الدفاع البريطانية أن عدد اللاجئين الذين عبروا القنال الإنجليزي منذ مطلع العام الجاري بلغ 18 ألف شخص، بعد عبور 337 لاجئًا للقنال في قوارب صغيرة أمس السبت.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الاستخبارات العسكرية، يعتقد مسؤولو الدفاع البريطانيين أن 9 جماعات متنافسة من جماعات الجريمة المنظمة تستهدف بريطانيا، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم /الأحد.

ويذكر التقرير أن تلك الجماعات قامت بتهريب 2862 مهاجرًا بصورة جماعية عبر القنال في الفترة ما بين 1 يونيو و12 يوليو، وحصل العديد منهم على قوارب مطاطية من مصنعين في الصين .. وكان حوالي 1075 شخصًا ممن عبروا القنال قادمين من ألبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإحصائيات الجديدة تأتي في أعقاب تقرير لصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية زعم بأن العديد ممن عبروا القنال في الأسابيع الستة الماضية كانوا مهاجرين لأسباب اقتصادية من ألبانيا وليسوا لاجئين، وذلك استنادًا إلى تقرير استخباراتي عسكري مُسرب.

ومع ذلك، رفضت المؤسسات الخيرية الداعمة لطالبي اللجوء اعتبار ألبانيا بلدا آمنا على الرغم من أنها ليست في حالة حرب، والمزاعم القائلة بأن أولئك الذين يعبرون القنال قادمين منها مهاجرين لأسباب اقتصادية.