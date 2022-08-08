طالب رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، لوتار فيلر، بالاستعداد لظهور أمراض غريبة في ألمانيا بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، قال فيلر إن " التغير المناخي في ألمانيا أدى إلى تمدد موائل البعوض والقراد".

وأوضح فيلر أن " العديد من أنواع البعوض والقراد يمكنها أن تنقل مسببات أمراض بكتيرية وفيروسية" مشيرا إلى أن هذه المسببات يمكن أن تكون فيروسات زيكا أو حمى الضنك، وأضاف أن " من الممكن أيضا عودة الملاريا التي تسببها المتصورات (فصيلة من الأسناخ الصبغية)".

ورأى فيلر أن من المهم لهذا السبب توعية الأطباء في ألمانيا بهذه الأمراض " وهذا أيضا مسعى مهم لمعهد روبرت كوخ".



من جانبه، قال اندريف أولمان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر لشؤون السياسة الصحية، لصحف فونكه إن " هناك حاجة ماسة إلى القيام بالمزيد من المبادرات البحثية والابتكارية من أجل تحسين فهم تأثيرات التغير المناخي على انتشار مسببات الأمراض واتخاذ إجراءات فعالة" مؤكدا أن "معاداة العلم والبحث" تمثل الخطر الأكبر في هذا الموضوع.

