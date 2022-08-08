دمرت أكثر من 4000 هكتار من الأراضي في سبع حرائق غابات لا تزال مشتعلة في منطقة غاليسيا المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال غرب إسبانيا، وفقا لما ذكرته هيئة مكافحة الحرائق المحلية.

ودُمر ما لا يقل عن 2000 هكتار حتى الآن بأكبر حريق بالقرب من مدينة لاكورونيا. ولم تقع إصابات، لكن ألسنة اللهب أجبرت 700 شخص على إخلاء موقع المخيم في ابروبا دو كارمينال.

وأحرق حريق في مقاطعة أورينس 600 هكتار بعد أن بدأ في وقت واحد في 10 أماكن مختلفة، لكن تمت السيطرة عليه.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن معظم الحرائق يُعتقد أنها اندلعت عمدا.

ودعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي ألبرتو نونيز فيجو، وهو أيضا الرئيس السابق لحكومة غاليسيا، إلى تحميل المسؤولين عن الحرائق المسؤولية الكاملة قانونا.

وفقا للبيانات التي جمعها القمر الصناعي كوبرنيكوس يوم السبت، احترق حوالي 230 ألف هكتار من الأراضي في حرائق الغابات في الصيف الأكثر جفافا على الإطلاق في إسبانيا هذا العام.

ووافقت الحكومة المركزية على قانون جديد للمساعدة في منع الحرائق في المستقبل، ويتضمن تدابير مثل زيادة اليقظة على مدار العام وإزالة الشجيرات لمنع انتشار اللهب بسرعة