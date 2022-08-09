ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات العالمية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، تعاقد معهد الدراسات المصرفية، مؤخرا مع مؤسسة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط كـ«شريك مفضل» للمؤسسة في الكويت، حيث يفخر المعهد بهذا التعاون المثمر الذي تم بين المؤسستين العريقتين لتطوير القياديين وفرق عملهم في القطاع المصرفي والمالي في الكويت.



وأفادت م.سها اسحق أمين مديرة إدارة التدريب في المعهد بأن هذا التعاون يعتبر من أهم الأنشطة التي يعمل المعهد على تنفيذها في مجال تطوير القادة لهذا العام. وأشارت أمين الى أهمية هذا التعاون نظرا لأن مؤسسة فرانكلين كوفي تعتبر المورد الأكثر ثقة في العالم لحلول القيادة، والتي تطلق العنان للإمكانات الكاملة للقادة وفرقهم، حيث يقدمون حلولا تعليمية تستند إلى أكثر من 30 عاما من الخبرة والبحث لتطوير القياديين مهنيا.



هذا، ويقدم المعهد برنامجين جديدين للقيادة تم تطويرهما خصوصا لمعهد الدراسات المصرفية ولقادة القطاع المصرفي في الكويت، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من العاملين في القطاع المصرفي والمالي، وهما: برنامج فرانكلين كوفي للقياديين التنفيذيين وبرنامج فرانكلين كوفي للقياديين الناشئين، وعلى مدى 6 أشهر لكل برنامج من خلال التدريب الحضوري والإلكتروني «عن بعد»، ويهدف البرنامجان إلى تمكين المشاركين من القيادة بحرفية ومهارة حسب أحدث الطرق الحديثة في الإدارة والقيادة.