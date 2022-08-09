أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت (160) مليون دينار لأجل (3) شهور وبمعدل عائد (2.375%).



وكان «المركزي» قد اعلن في 25 يوليو الماضي عن تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، وذلك لأجل 3 شهور، وبمعدل عائد 1.875%.



جدير بالذكر، أن البنك المركزي يطرح سندات وتورقا مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.