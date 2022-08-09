في توقعات جديدة لأسعار النفط، خفض بنك «غولدمان ساكس» تقديراته لسعر خام برنت في الربع الثالث من العام الحالي إلى 110 دولارات للبرميل، و125 دولارا في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة عند 140 دولارا، و130 دولارا على التوالي.



وأوضح البنك أن الانخفاض الأخير في سعر خام برنت كان مدفوعا بانخفاض السيولة وتصاعد المخاوف المتعلقة بالركود، والإغلاقات في الصين لمواجهة فيروس كورونا.



وذكر البنك أن احتمالية ارتفاع أسعار النفط لاتزال قوية مع إمكانية توسع العجز في الإمدادات.



وعلى صعيد أسعار النفط خلال تداولات الأمس، فقد ابتعدت الأسعار قليلا عن أدنى مستوى لها في عدة أشهر، إذ تغلبت المخاوف من تراجع الطلب بسبب آفاق اقتصادية متشائمة على أثر بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة.



وبددت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب سابقة وتراجعت 51 سنتا أو0.5% مسجلة 94.41 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.5% مسجلا 88.58 دولارا للبرميل.



وسجلت أسعار أقرب شهر استحقاق لخام برنت أدنى مستوياتها منذ فبراير الأسبوع الماضي، متراجعة 13.7% ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020. كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9.7%، إذ ضغطت المخاوف المتعلقة بالركود الذي قد يضر بالطلب على النفط على الأسعار.



وقد أظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 ملايين برميل يوميا من الخام في يوليو، ارتفاعا من أدنى مستوى منذ 4 سنوات في يونيو، ولكنها لاتزال أقل 9.5% عن مستواها قبل عام.