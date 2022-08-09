أعلن بنك غيتهاوس، إحدى شركات مجموعة بيت الأوراق المالية، عن تضاعف الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 3.6 ملايين جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس فهد بودي: «شهد عام 2021 نموا قويا في جميع مؤشرات البنك، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنحو 24% ليصل إلى 1.03 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ 824.8 مليون جنيه إسترليني في 2020، وارتفعت الإيرادات بنحو 30% لتصل إلى 28.5 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 22.7 مليون جنيه إسترليني في 2020».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك تشارلز هاريسنيب: «رغم التحديات المستمرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، فقد تمكن البنك من تحقيق تقدم ملحوظ لاسيما التوسع في الخدمات التي يقدمها البنك، وترجم ذلك كله إلى نمو في قاعدة العملاء وارتفاع الأرباح للعام الثاني على التوالي».



وأضاف قائلا: «أحد الدوافع الرئيسية لهذا النمو في عام 2021 كان الابتكار في المنتجات، مع طرح خطة لمنتجات الادخار ضمن مشروعات إنقاذ الغابات، إلى جانب طرح سلسلة من المنتجات التي تتميز بنسبة أفضل للتمويل إلى القيمة مما أدى إلى كسب عدد كبير من عملاء تمويل العقارات».



وتابع: «كنا هناك تطور في أعمال البناء للتأجير مما كان له أكبر الأثر في تعزيز مركزنا كأحد رواد السوق في هذا القطاع، وشهدت المحفظة التمويلية نموا قويا بنحو 40% لتصل إلى 762 مليون جنيه إسترليني. كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 28% لتصل إلى 897 مليون جنيه إسترليني».



وعلى صعيد قطاع «البناء للتأجير» فقد تم بيع أول صندوق للقطاع الخاص المؤجر إلى مصرف جولدمان ساكس بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني كأول عملية بيع من نوعها، مما أدى إلى تعزيز مكانة البنك كرائد في هذا المجال.



كما تم إطلاق صندوق ثالث للقطاع الخاص المؤجر في مشروع مشترك بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني مع مجموعة تكساس باسفيك العقارية يستهدف بناء 2.500 منزل لتأجيرها للعائلات في المملكة المتحدة.