أعلن د.روبرت شوينغر، اختصاصي أمراض القلب الألماني أن النوبات القلبية قد تكون من عواقب ضغط الدم المنخفض. وتشير مجلة Focus إلى أنه وفقا للدكتور شوينغر، على الرغم من أن ضغط الدم المنخفض أقل خطورة من ضغط الدم المرتفع، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يكون سببا في النوبات القلبية.



وتضيف: ويدحض الاختصاصي التأكيدات التي تفيد بأن ضغط الدم المنخفض لا يؤثر في الصحة ويحمي الأوعية الدموية وأعضاء الجسم. ويضيف: ليس هناك بيانات دقيقة وموثوقة عن نسبة المصابين بانخفاض مستوى ضغط الدم، لأنه لا يعتبر مرضا.



ويشير د.روبرت إلى أن طنين الأذن وكذلك الضعف والصداع واضطراب الحركة والخفقان تعتبر من أعراض انخفاض مستوى ضغط الدم، لذلك يجب مراجعة الطبيب.



ويضيف: لأن انخفاض مستوى ضغط الدم بحد ذاته قد يكون مرضا، وخاصة بالنسبة للأشخاص النحيفين وطوال القامة، الذين لا يمارسون الرياضة. كما قد يكون السبب في اضطراب عمل الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبية.



ووفقا للاختصاصي، انخفاض مستوى ضغط الدم لدى الشباب لا يشكل خطورة على حياتهم، ولكن بالنسبة لكبار السن له عواقب عديدة، حيث يسبب الدوخة وفقدان التوازن والسقوط والتعرض إلى إصابة. كما أنه يمكن أن يسبب نوبة قلبية.

المصدر: «نوفوستي»