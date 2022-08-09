الدوحة - فريد عبدالباقي



وافق المنتخب القطري الأول لكرة القدم على مشاركته في بطولة فيينا الدولية التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس الجاري بجانب منتخبات المغرب وغانا وجامايكا، وتأتي البطولة ضمن استعدادات منتخبات العنابي والمغربي والغاني لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022.



وينظم الاتحاد النمساوي البطولة احتفالا بذكرى لاعبه السابق إرنست هابل الذي توفي عام 1992، حيث تقام المباريات على الملعب الذي يحمل اسم النجم الراحل والذي يتسع لحوالي 50865 متفرجا. وكشف الاتحاد النمساوي عن جدول مباريات البطولة، حيث يبدأ العنابي مشواره بمواجهة شقيقه المنتخب المغربي في 20 أغسطس، بينما تلعب غانا مع جامايكا، وفي الجولة الثانية 23 أغسطس يلتقي العنابي مع غانا، والمغرب مع جامايكا، وفي الجولة الثالثة 26 أغسطس يلتقي العنابي مع جامايكا، والمغرب مع غانا.



يذكر أن قطر تلعب في المجموعة الأولى بمونديال 2022 برفقة منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور، فيما تلعب المغرب في المجموعة السادسة بجانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا، وتلعب غانا في المجموعة الثامنة برفقة منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية والأوروغواي.



من جانب اخر، تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري القطري بإقامة مباراتين، يلتقي في الأولى أم صلال مع السد في الـ 5:30 مساء على ستاد خليفة الدولي، والثانية يلتقي قطر مع المرخية في الـ 7:40 مساء على ستاد المدينة التعليمية.



وتستكمل غدا مباريات الجولة، حيث يواجه الغرافة نظيره الوكرة في الـ 5:30 مساء على ستاد خليفة الدولي، ثم السيلية مع الشمال في الـ 7:40 مساء على ستاد المدينة التعليمية، وتختتم الجولة الخميس، حيث يلعب الأهلي مع الدحيل في الـ 5:30 مساء على ستاد أحمد بن علي، وفي الـ 7:40 مساء تقام أول مباراة على ستاد لوسيل المونديالي والذي يجمع العربي والريان في ديربي الكرة القطرية.