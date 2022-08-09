أحمد خميس



أظهرت الإحصائية الخاصة لقطاع المرور عن ضبط 66 حدثا لقيادة مركبات دون رخص سوق وإحالتهم الى نيابة الأحداث، كما احيل الى نظارة المرور 48 مخالفا على خلفية مخالفات جسيمة. وحرر رجال المرور في حملاتهم في الفترة من 30 يوليو حتى 5 أغسطس 24515 مخالفة متنوعة، وأحالوا الى كراج الحجز 64 دراجة نارية ومركبة لمخالفة قواعد السير وقواعد الامن والسلامة، خاصة فيما يتعلق بالتظليل وافتقاد مركبات لإجراءات السلامة.



من جهة اخرى احتجز سائق من قبل رجال المرور على خلفية قضية اتلاف املاك دولة ومخالفة قواعد السير وذلك على خلفية قيامة بعبور جسر صباح الناصر بحاوية كبيرة انحشرت بالجسر وهو ما تسبب بعرقلة حركة السير حيث قام رجال الأمن بالتعامل مع الحركة المرورية لحين ازالة الشاحنة واعادة حركة السير.