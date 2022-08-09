أعرب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديديه ديشان عن ثقته مجددا في قيام بول بوغبا بدور بارز مع «الديوك» في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، رغم غيابه عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة.



وعانى بوغبا من مشكلة في الركبة خلال الاستعدادات للموسم بعد عودته إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من مان يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.



وكان من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، كانت ربما ستبدد فرصته في المشاركة بكأس العالم 2022، لكنه اختار العلاج بدلا من الجراحة أملا في عودة أسرع للملاعب.



وينتظر أن يشارك بوغبا مجددا إلى جانب انغولو كانتي في خط وسط المنتخب الفرنسي خلال المونديال الذي ينطلق في نوفمبر، وذلك علما بأن كانتي لاعب تشلسي الإنجليزي عانى أيضا من مشكلات الإصابة في المواسم الأخيرة.



وقال ديشان بشأن الثنائي في تصريحات لصحيفة «لو باريزيان»: «نحن نتحدث عن لاعبين بارزين يتمتعان بخبرة كبيرة وقدرات قيادية».



وأضاف: «من المهم تواجدهما، لكن لا شيء مضمونا، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعداد اللاعبين الشبان».



وتابع: «أنا بالطبع على تواصل مع بول (بوغبا). مشاركته في كأس العالم، ليست قابلة للنقاش الان».



كذلك يعد أنطوان غريزمان جزءا أساسيا في خطط ديشان، رغم أنه سجل 3 أهداف فقط في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، وقال ديشان: «هو ليس إنسانا آليا. الرأس بالطبع هي من تتحكم في الساقين. وكل لاعب يواجه فترة تراجع في المستوى، عاجلا أم آجلا.. وهذا يترجم إلى فقدان للثقة».



وأضاف: «أنطوان قدم مواسم مزدحمة للغاية. وقبل مشكلاته البدنية في بداية العام (إصابة في الفخذ)، كان دائما بعيدا عن الإصابات خلال مسيرته، وقبل أشهر قليلة، انتقل من ناد لآخر. وربما تأثر بأمور خارجية أيضا».