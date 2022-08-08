تمكن رجال الجمارك في إدارة الجمرك الجوي ومن خلال (3) ضبطيات مختلفة، عباره عن بودرة اللاريكا المخدرة تزن مايقارب ٣ كيلو ونصف مخبأة بداخل مكملات غذائية ، والضبطية الثانية عبارة عن مخدر الماريجوانا وتزن ما يقارب ٢٨٠ جراما، والضبطية الاخيره عباره عن شمع الماريجوانا المخدرة بوزن يقارب ٢٠٠ جرام.

وصرح في هذا الصدد مدير إدارة الجمرك الجوي السيد مطلق تركي العنزي أنه تم تشكيل فريق الاستهداف في إدارة الجمرك الجوي الذي يعمل على مدار الساعة وقد حقق انجازات رائعة خلال فترة قصيرة في عمليات مكافحة المواد الممنوعة، حيث يأتي هذا المجهود بدعم مباشر وتعليمات من مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة السيد سليمان عبدالعزيز الفهد بتشديد الرقابة على الشحنات الواردة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه رجال الجمارك في عمليات التفتيش لدعم وتطوير المنظومة الجمركية.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.