أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 3 شهداء بينهم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وهما من قادة كتائب شهداء الأقصى استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (نابلس)، في عملية عسكرية إسرائيلية بدأت صباح اليوم الثلاثاء.

واضافت الوزراة في بيان، أن 40 فلسطينيا أصيبوا جراء العملية بينهم حالات حرجة وصلوا الى مستشفى (رفيديا) الحكومي والمستشفى العربي التخصصي ومستشفى جامعة النجاح.

واقتحمت قوة خاصة للكيان الإسرائيلي البلدة القديمة قبل ان تدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية وتحاصر منزلا بدعوى القبض على مطلوبين يتحصنون بداخله.