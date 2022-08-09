دارين العلي

يواصل فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة الشمالية في وزارة الكهرباء والماء حملاته في محافظات الجهراء والعاصمة والفروانية لرصد التعديات والمخالفات وتكثيف الحملات خلال موسم الذروة وفقا لتعليمات قيادات الوزارة.

وتركزت حملة الامس في منطقة الشويخ الصناعية حيث تم خلالها تنفيذ محاضر ضبط واثبات حالة وقطع التيار الكهربائي عن عدد من القسائم الصناعية المخالفة التي لم تلتزم بالقوانين والقرارات مرعية الاجراء.

ولفت نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري، الى ان حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت حتى الآن 4 محاضر ضبط واثبات حالة وتركزت في محافظات العاصمة والفروانية.

واوضح الشمري ان انخفاض أعداد المخالفات في بعض الأحيان يدل على اهمية الجولات الاستباقية والتفتيشية التي يجريها الفريق وجودتها في ردع المخالفين.

وشدد على انه لا تهاون مع المعتدين على الشبكة ومع سراق موارد الدولة من الماء والكهرباء ولن يتم الخضوع لأي ضغوط تمارس على الفريق.