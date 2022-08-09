ألاء خليفة-ثامر السليم

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، عن قبول 6376 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي 2022 / 2023.

وأعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف المهندس عمر الكندري، أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث صرح المهندس عمر الكندري، أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف اعتمد قبول 6376 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام ( 2022 - 2023) للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأشار الكندري على أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما أكد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.