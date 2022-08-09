وليد البسام: الحملة ستشتمل على جملة من المشاريع التي سيجري تنفيذها دعما للأسر الأكثر حاجة



أطلقت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة إغاثة عاجلة على موقعها الإلكتروني https://www.namaakw.net/s4mdh وفي مقرها الرئيس وفروعها بالمحافظات لتقديم إغاثة عاجلة إلى أهالي غزة عقب عدوان الاحتلال الصهيوني عليها الذي أسفر عن استشهاد 44 فلسطينياً، وإصابة 360 بجراح مختلفة.

وقال رئيس قطاع إدارة الموارد المالية والتنمية وليد البسام: إن نماء الخيرية وجهت هذه الحملة إلى أهلنا في غزة بعد القصف المتواصل الذي أظهر تدمير 18 منزلاً بشكل كامل، فيما طالت الأضرار الجزئية 71 منزلاً، فيما هناك 1675 منزلاً آخر في قطاع غزة تضررت بشكل طفيف، ولا تزال تصلح للسكن، وبسبب استفحال الأزمات المختلفة في غزة.

وبيَّن البسام أن الحملة ستشتمل على جملة من المشاريع التي سيجري تنفيذها دعماً للأسر الأكثر حاجة في مختلف القطاعات، التي تبدأ بالقطاع الصحي عبر توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتزويد المستشفيات بالأسرّة، وأنه خلال الأيام القادمة سيبدأ دعم الأمن الغذائي للأسر المتضررة، وتوفير الدعم للأسر النازحة التي تهدمت بيوتها، من خلال توفير بدل إيجار مساكن لهم.

وأضاف البسام أنه بحسب الإحصائيات الأممية، فالأوضاع الإنسانية هناك تدق ناقوس الخطر، حيث هناك أكثر من نصف سكان القطاع لا يعرفون معنى للأمن الغذائي، ونحو 80% يعيشون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الغذاء والمسكن والصحة وبالنسبة للتعليم.

وتابع البسام: لقد أدت الحروب المتوالية على قطاع غزة إلى اهتراء شبه كامل في النظام الصحي، وعجز تام عن سد احتياجات القطاع بسبب ضعف الموارد، فمع اشتداد وطأة ما يحدث حاليًا تحتاج غزة إلى كل أنواع الإغاثة الصحية والطبية والغذائية، ومستلزمات علاجية، وتحتاج تدخلًا إغاثيًا لا يحتمل تأخيرًا عن المرضى.