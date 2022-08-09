قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بوزارة الدفاع صباح اليوم، كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وقد هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة قال فيها: أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم لثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بتوليتكم ضباطاً بالجيش الكويتي، وأنتم اليوم في بداية طريق العمل والبذل والعطاء لوطنكم فكونوا أهلاً للثقة الغالية بتحمل المسؤولية والتسلح بالعلم والتدريب والعمل بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش الكويتي واحرصوا دائماً على أن تكونوا قدوةً في تعاملكم ومثالا يحتذي به في أقوالكم وتصرفاتكم، وتفانوا بخدمة وطنكم وحمايته والذود عن ترابه وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهم"

حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.