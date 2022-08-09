أعلن مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية الاحمدي سعد الشيبه اغلاق سردابين مخالفين يتم استغلالهما تجاريا في العقارات الاستثمارية بمحافظة الاحمدي وذلك ضمن جولة تفتيشية لفرق البلدية بمنطقة المهبولة.

وأوضح الشيبه في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن الحملة التي بدأتها البلدية الاسبوع الماضي بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء للكشف على المخازن المخالفة في العقارات الاستثمارية مستمرة بشكل يومي بجميع المحافظات.

وشدد على أهمية إخلاء السراديب المخالفة طواعية من قبل مالك العقار مبينا أن عدم الامتثال لقوانين البلدية و(الاطفاء) سيتسبب بإعطاء المالك عدة مخالفات منها الغلق الاداري وعمل (بلوك) لصاحب العقار.

ولفت إلى أن تالفريق الرقابي في بلدية الأحمدي قام باجراءاته القانونية بتحرير مخالفة وغلق إداري فوري لسرداب في منطقة المهبولة مستغل للنجارة ما يسبب خطورة عالية لسكان العقار.

وكانت بلدية الكويت بدأت الخميس الماضي حملة بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء للكشف على المخازن المخالفة في العقارات الاستثمارية بالمحافظات الست والتأكد من إلزام أصحابها باشتراطات الادارة العامة للاطفاء.