أعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن تنظيم رحلتها الإغاثية تحت شعار «لأجلك يا صومال» لتقديم الإغاثة العاجلة للصومال التي تمر بأسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام جمعية الصفا الإنسانية د. محمد مرضي الرشيدي الذي يتواجد حاليا في مناطق الجنوب الصومالي أن الجمعية حريصة على سرعة تلبية نداء الإنسانية والتواجد في أرض الميدان، لتنفيذ الإغاثة العاجلة ومد يد العون لآلاف المتضررين والنازحين، الذي تركوا مساكنهم بعد أن فروا من الجفاف الذي قضى على كل ما كانوا يملكونه من المواشي والمزارع، واختاروا النجاة بأنفسهم بالنزوح إلى مناطق الجنوب الصومالي؛ طلبا للمعونات الغذائية، والرعاية الصحية، إلا أن شبح الجوع لا يزال يلاحقهم، والأمراض تكاد تفتك بهم.

وبين أنه «ستكون هناك زيارات ميدانية خلال هذه الرحلة لتلك الأسر المتضررة التي تعيش أوضاعاً مزرية في تلك الأكواخ الصغيرة التي لا تقيهم حر هذا الصيف؛ للوقوف بجانبهم، وسد احتياجاتهم، وتخفيف ألمهم ومعاناتهم، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)».

وفي الختام شكر الرشيدي عموم المحسنين والمحسنات والداعمين الذين بادروا لدعم حملة "لأجلك يا صومال"، ودعا أصحاب الأيادي البيضاء إلى استمرار البذل والعطاء، مبيناً أن مئات الآلاف من الصوماليين يعيشون ظروفا استثنائية في هذه المجاعة الشديدة التي عصفت بالبلاد.