بزيادة 4.66 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي





علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن إنفاق المواطنين والمقيمين خلال أول 6 أشهر من 2022 سجل رقما قياسيا جديدا، حيث بلغ إنفاقهم خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو الماضي نحو 20.4 مليار دينار.



وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي بما نسبته 29.5% بما يعادل 4.66 مليارات دينار، حيث بلعت قيمة إنفاقهم 20.4 مليار دينار مقارنة مع 15.78 مليار دينار بنهاية يونيو 2021.