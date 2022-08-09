قامت إدارة الجمرك البري، تحديدا مراقبة التفتيش والاستيداع بالصليبية، بضبط كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد وذلك إثر تفتيش الشحنات الصادرة.

وانطلاقا من تعليمات المدير العام بالتدقيق والتفتيش على المركبات وفي هذا الصدد فإن إدارة الجمرك البري تقوم بتفتيش جميع الشحنات الصادرة، وأثناء تفتيشها تم العثور على مواد تموينية مدعومة يمنع تصديرها خارج الكويت.

وتأتي هذه الضبطيات ضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية، وعليه تم عمل محضر ضبط جمركي وتم تسليمها الى وزارة التجارة ادارة التموين لاتخاذ الاجراء اللازم بحقها.

وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب البضائع الممنوعة، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.