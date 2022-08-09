واصل المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إصدار إنذار باللون البرتقالي لدرجات الحرارة المرتفعة بسبب استمرار موجات الحرارة الشديدة في العديد من المناطق في البلاد.

و من المتوقع أن تشهد أجزاء من شينجيانغ وشنشي وخنان وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي وسيتشوان وتشونغتشينغ وهوبي وهونان وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان وقوانغشي وقوانغدونغ درجات حرارة مرتفعة تزيد عن 35 درجة مئوية.



وقال المركز إن درجات الحرارة في أجزاء من شنشي وهوبي وتشونغتشينغ وجيانغسو وشينجيانغ قد تتجاوز 40 درجة مئوية.



ونصح المركز الجمهور بتجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، واقترح على العمال تقصير الوقت الذي يتعرضون فيه لدرجات الحرارة المرتفعة في الهواء الطلق.



ونصح المركز الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات مناسبة إزاء ارتفاع درجات الحرارة، وخطوات الحماية اللازمة لمنع الحرائق الناجمة عن الحمل الكهربائي المفرط.



ويوجد في الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق