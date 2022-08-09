أنجبت باندا عملاقة تدعى "إرشون" توأمين في حديقة حيوان في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين، وهما في حالة جيدة في الوقت الحاضر، حسبما أعلنت حديقة الحيوان يوم الاثنين الماضي.



وقالت حديقة حيوان تشونغتشينغ إن "إرشون" تزاوجت بشكل طبيعي مع ذكر باندا في مركز الصين لحماية وأبحاث الباندا العملاقة في مقاطعة سيتشوان المجاورة في مارس الماضي.



وكان وزن التوأمين 132 جراما و91 جراما على التوالي عند ولادتهما في 22 يوليو الماضي. وقالت الحديقة إن وزنهما وصل حاليا إلى 420 جراما و257 جراما على التوالي.



وهذه هي المرة الثانية التي تضع فيها إرشون توأمين.



ووُلدت "إرشون" في أغسطس عام 2007، وعاشت في حديقة حيوان تورنتو وحديقة حيوان كالجاري في كندا كمبعوث نوايا حسنة بين مارس عام 2013 ونوفمبر عام 2020.



ويعيش ما مجموعه 21 من حيوانات الباندا حاليا في حديقة حيوان تشونغتشينغ، التي بدأت في تربية الباندا العملاقة في الستينيات من القرن الماضي.