أبلغ عشرات آلاف مستخدمي خدمات غوغل، موقع DownDetector.com بوجود أعطال مساء الاثنين إلا أن المشكلة حلت سريعا.

وقال ناطق باسم غوغل اتصلت به وكالة فرانس برس "نحن على علم بوجود مشكلة في تحديث برمجية حصل في وقت متأخر من بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ ما أثر لفترة وجيزة على توافر خدمات غوغل سيرتش وغوغل مابس. نقدم اعتذارنا عن أي مشكلة قد تكون نجمت".



وأضاف "لقد تحركنا سريعا لحل المشكلة وخدماتنا باتت متوافرة مجددا".



وكان موقع DownDetector.com المرجعي في هذا المجال غرد ليل الاثنين الثلاثاء "أبلغ مستخدمون بوجود مشاكل على غوغل مابس".



في الولايات المتحدة أبلغ أكثر من 40 ألف شخص هذا الموقع بعطل في غوغل ولا سيما في مدن كبرى مثل نيويورك ودنفر في ولاية كولورادو.



لكن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد ساعتين على بدء ورود الشكاوى.



وتلقى الموقع أيضا شكاوى لكن بأعداد أقل بشأن غوغل كلاود وغوغل كالندر.