أفادت تقارير إعلامية ، بأن صحافيا محليا أنقذ رئيس الوزراء المجري الزائر فيكتور أوربان قبالة ساحل كرواتيا عندما تسرب الهواء من قاربه المطاطي وكان مهددا بالغرق.



حدثت الواقعة في خليج في جزيرة فيس في ساحل الدلماسي.



وقال الصحفي بوريس فركيك لصحيفة "سلوبودنا دالماسيا" "تسرب الهواء من قاربه المطاطي وبالتالي أحضرته هو وزوجته وحارسه الشخصي إلى الشاطئ".



والتقط فركيك الذي يعمل لصالح الصحيفة ، صورة تظهره في القارب مع السياسي المجري.



وعادة ما يقضي السياسي الشعبوي اليميني/ 59 عاما/، عطلاته الصيفية في الساحل الكرواتي.