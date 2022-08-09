قالت هيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا (إيميت) ، شهر يوليو/تموز من هذا العام كان الشهر الأكثر سخونة في إسبانيا على الإطلاق بمتوسط درجة حرارة بلغ 6ر25 درجة مئوية.



وتجاوز المتوسط الشهري الرقم القياسي السابق لتموز/يوليو 2015 بمقدار 2ر0 درجة مئوية وهو أعلى بمقدار 7ر2 درجة مئوية من المتوسط طويل الأجل لشهر تموز/يوليو. ويعود تاريخ السجلات إلى عام .1961



وقال المتحدث باسم "إيميت"، روبن ديل كامبو: "كان لدينا كتلة هوائية دافئة للغاية فوق بلدنا طوال شهر (تموز) يوليو تقريبا".



وأضاف أن موجة الحر في الفترة بين 9 و 26 تموز/يوليو "غذتها بالإضافة إلى ذلك كتلة هوائية أكثر دفئا من شمال إفريقيا".



وأشار إلى أن موجة الحر التي أثرت على البر الرئيسي وجزر البليار هي ثاني أطول موجة في 18 يوما منذ بدء السجلات.



وإلى جانب الجفاف الذي استمر شهورا والرياح القوية، هيأت الحرارة ظروفا مواتية لانتشار العديد من الحرائق في تموز/يوليو.



ويمثل عام 2022 العام الأكثر تدميرا فيما يتعلق بحرائق الغابات في إسبانيا على الإطلاق.



وفي الأشهر السبعة الأولى، دمرت النيران أكثر من ألفي كيلومتر مربع من الأراضي، وهي مساحة تعادل تقريبا حجم تينيريفي، أكبر جزر الكناري الإسبانية.



ولا تزال الحرائق مشتعلة في أجزاء كثيرة من إسبانيا لكن الوضع أقل حدة.